Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, le ultime due sentenze di condanna pronunciate ieri all’Aja a carico di due ex responsabili dei servizi di sicurezza di Slobodan Milosevic sono l’ulteriore dimostrazione della «attività politica del Tribunale dell’Aja». Citato dai media, Vucic ha parlato di accanimento e di vendetta contro i serbi, con i giudici internazionali che a suo avviso si sono comportati diversamente con accuse di crimini di guerra per cittadini non serbi.