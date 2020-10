«Non abbiamo tempo per l’influenza quest’anno. I sistemi sanitari si trovano a fare i conti con una terribile pressione dovuta alla pandemia Covid-19. Per questo è vitale fermare l’influenza con la vaccinazione, l’igiene delle mani e il distanziamento sociale». In occasione della Settimana per la Consapevolezza sull’Influenza, questo l’appello dell’OMS Europa che arriva con un tweet.

Si tiene quest’anno dal 5 all’8 ottobre la Flu Awareness week proclamata dalla Regione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare sulle possibili complicanze dell’influenza stagionale e sull’importanza, soprattutto per alcune categorie più a rischio, come anziani, malati cronici e donne in gravidanza, di vaccinarsi.

Un appello rilanciato con ancor più forza per la stagione 2020-21. «Le epidemie di influenza - scrive sul portale web l’OMS Europa - sono un evento annuale familiare, la novità del 2020 è la pandemia Covid-19. Le conseguenze dell’infezione contemporanea di influenza e Sars-Cov-2 non sono ancora chiare ma l’importanza di prevenire l’infezione influenzale è una certezza, quest’anno più che mai. Il modo più efficace per evitare l’infezione influenzale è attraverso la vaccinazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata