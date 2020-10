Scene di guerriglia urbana si sono verificate a Napoli , davanti al palazzo della Regione Campania. I manifestanti scesi in piazza contro le restrizioni anti Covid, tutti con il volto coperto dalle mascherine, sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell’ordine e in centinaia hanno lanciato petardi e acceso fumogeni.

La protesta violenta ha visto protagonisti un migliaio di manifestanti, quasi tutti giovani: non si tratta dei commercianti e piccoli imprenditori che hanno protestato pacificamente a Napoli e Salerno contro le misure restrittive, ma di giovani che hanno risposto a un tamtam partito via social dopo l’annuncio del lockdown regionale fatto dal governatore De Luca.

Il raduno è iniziato nelle zone tradizionalmente frequentate da universitari ed esponenti della galassia antagonista, anche se in corteo non sono state esposte sigle di alcun tipo. «Ma questa non è la vera Napoli, la violenza non ci appartiene», ha commentato un passante in via Santa Lucia sbigottito da quanto sta accadendo.