«Questo simbolo di morte resti un monito»

Nell’83. della Notte dei cristalli, varcando l’ingresso del Lager di Birkenau, la folta delegazione guidata da figure di spicco dell’associazione, da rappresentanti delle comunità ebraiche e da diversi ministri europei, ha attraverso il «Cancello della morte», che tra il 1940 e il 1944 fu calcato da centinaia di migliaia di deportati, in gran parte ebrei. Lì, poi, prima di raggiungere Auschwitz I - il lager con la famigerata scritta in ferro «Arbeit Macht Frei» (Il lavoro rende liberi) che sovrasta il cancello d’ingresso - si è svolta una cerimonia della memoria officiata dal capo rabbino d’Olanda Binyomin Jacobs.

Nel «Vernichtungslager» di Auschwitz II, ha ricordato Jacobs, perirono, tra sofferenze indicibili, atrocità e umiliazioni di ogni genere, un milione di persone innocenti: donne, uomini e bambini. Chi morì di stenti, chi fu ucciso a colpi di pistola, torturato o soffocato nelle camere a gas. «Non fu risparmiato nessuno, la brutalità dei nazisti fu assoluta. Ed è giusto che anche le future generazioni debbano continuare a riflettere su quanto è accaduto in questo luogo di morte in quegli anni». Oggi, attorno al perimetro dei due «KZ» di Auschwitz/Oswiecim, sono sorte moderne abitazioni ed attività commerciali. Come se i due enormi campi di concentramento nazisti - diventati patrimonio dell’UNESCO - facessero parte di un passato remoto definitivamente archiviato insieme alle atrocità commesse all’interno delle loro ampie mura di cemento e filo spinato. «Chi conosce la storia - ha messo in guardia Jacobs durante la preghiera per le vittime di Auschwitz - sa però che ricordare e riflettere su questa tragedia è un dovere. Sa che se si dimentica il passato, quanto è accaduto potrebbe ricapitare. L’antisemitismo è un fenomeno che continua a dilagare nel mondo». Soltanto la formazione, ha concluso, è l’antidoto a questo virus così difficile da estirpare. «È una lotta che non si può perdere».