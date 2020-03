Cristian Vezzoli è il sindaco di Seriate, ovvero il Comune orobico che confina con Bergamo, dove la pandemia colpisce in modo particolarmente duro, dove l’emergenza si legge negli ospedali e negli obitori stracolmi, dove i decessi hanno subito un’impennata mai vista prima in tempo di pace.

Sindaco Vezzoli qual è la situazione attuale a Seriate e, più in generale, nei Comuni della Bergamasca?

«La situazione è grave perché nei due ospedali - al Papa Giovanni XXIII e all’A.S.S.T Bergamo Est - stiamo rischiando di saturare i posti di terapia intensiva. La situazione è talmente grave che non mancano soltanto i letti, ma anche i medici o gli infermieri, che rischiano ogni giorno di essere contagiati e che in parte lo sono già. Siamo infatti a conoscenza di personale curante, non solo del reparto di terapia intensiva, ma anche di altri reparti, che hanno contratto la COVID-19 e i cui familiari sono stati messi in quarantena. È un problema molto grave che si aggiunge al dramma del numero dei defunti che continua ad aumentare in modo assolutamente anomalo».

Se ne è parlato anche sui media internazionali. Ci spieghi meglio cosa sta accadendo.

«Non sappiamo più dove mettere i defunti e non abbiamo idea di quanti essi siano effettivamente. A Seriate non abbiamo più pompe funebri disponibili da una decina di giorni. Questo è sufficiente per dare l’idea della gravità della situazione».

Ogni mattina, quando passo davanti allo sportello unico per la registrazione delle persone decedute, trovo la fila dei rappresentanti delle pompe funebri

Le immagini di decine di mezzi militari utilizzati per trasportare le salme da Bergamo verso l’Emilia Romagna e la Liguria hanno fatto il giro del mondo.

«Purtroppo è la realtà. I camion dell’esercito caricano le salme e le portano nei forni crematori fuori provincia e in altre regioni, perché qui a Bergamo il nostro forno è ormai saturo. A Seriate riusciamo a garantire i loculi, perché ne abbiamo circa trecento ancora a disposizione. Appena una persona muore, entro 15 ore viene esaminata dal medico legale, la salma viene poi accomodata in una bara e messa in un loculo che resta provvisoriamente aperto, dato che gli addetti al cimitero non riescono a seguire tutte queste tumulazioni».

Una strada di Alzano Lombardo, vicino a Bergamo. © AP Photo/Luca Bruno

Il Comune come riesce a gestire questa enorme mole di morti?

«È una situazione drammatica, senza parlare di cosa comporti per le famiglie perdere i propri cari in questo modo, così repentinamente e in forma anonima. Ogni mattina, quando mi reco in Comune e passo davanti allo sportello unico dove c’è la registrazione delle persone decedute, trovo sempre la fila dei rappresentanti delle pompe funebri oppure delle persone che denunciano la morte dei genitori. A Seriate, dall’inizio del mese ad oggi, abbiamo avuto un numero di morti che solitamente registriamo in tre mesi: in questi primi diciannove giorni (oggi sono ventuno, ndr) abbiamo registrato più di cinquanta decessi di cittadini seriatesi, senza considerare quelli della casa di riposo, dove la situazione è ormai fuori controllo e di cui si sa ben poco».

Nella Bergamasca avete constatato cifre record, sia per il numero dei morti, sia per i contagi.

«A Bergamo, con una popolazione di poco superiore ai 120mila abitanti, nell’ultima settimana si sono registrati 330 morti (14 volte più del normale). Nel nostro Comune, che ha 25mila abitanti, riscontriamo un minimo di 4 o 5 decessi al giorno: negli ultimi 19 giorni (21) i decessi sono stati 60 (i contagiati sicuramente oltre 80). Il rapporto - con Bergamo - è di circa uno a dieci. Ciò che è particolarmente grave è che i decessi non diminuiscono, anzi aumentano. Una media così alta non si è mai vista in queste zone. Per la verità un certo numero di persone potrebbe essere deceduto anche per altre patologie, non per la COVID-19. Non lo possiamo sapere anche perché il tampone non viene eseguito post mortem. Fatto sta che i deceduti nella nostra provincia si sospetta siano molti di più».

Siamo nell’epicentro di questa tragedia. È un po’ come essere in guerra, tutto quello che si può ricevere può essere utile e addirittura essenziale

L’ospedale da campo previsto a breve a Bergamo è ritenuto vitale in questa situazione.

«Certamente, dopo un lungo tira e molla, sembra proprio che si farà. Se avremo le macchine per la ventilazione e il personale medico, faremo tutti insieme un passo avanti. Ogni mattina si sentono suonare le ambulanze. Ogni istante, in continuazione. È un’emergenza perenne. Una cosa mai vista prima. Spero che riusciremo a rendere operativa questa struttura al più tardi entro una settimana. Al momento non sappiamo più dove mettere le persone ricoverate».

Bergamo. © AP/LaPresse/Claudio Furlan

Di che cosa avete più bisogno?

«Essenzialmente di due cose: di fondi e di personale medico. Eventuali sostegni finanziari sono da inviare alla A.S.S.T Bergamo Est, che è il nostro ospedale Bolognini. Auspico che si riesca a mobilitare una solidarietà a livello internazionale. Siamo tra le prime vittime di questa pandemia. A Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda e poi ad Alzano Lombardo, Nembro e Cene si sono registrati i primi contagi, che poi si sono estesi in modo ancora più impressionante in tutta questa parte della Lombardia. Sarebbe una gran cosa se potessimo ottenere aiuti anche dalla Svizzera. Purtroppo qui ce n’è un gran bisogno, siamo nell’epicentro di questa tragedia. È un po’ come essere in guerra, tutto quello che si può ricevere può essere utile e addirittura essenziale. Come sindaco di Seriate ho riscontrato molto sostegno anche da parte dei nostri cittadini. Aiuti ci dovrebbero giungere anche da lontano. Tutto ciò che arriva lo si utilizza, per il personale del Comune, per i volontari e per i cittadini. Qui si muore e dobbiamo difenderci».

