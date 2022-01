L’elezione del nuovo presidente si trascina da lunedì in Parlamento, con un succedersi di astensioni e schede bianche sia a destra che a sinistra, in mancanza di un accordo sul nome. Oggi i partiti avevano deciso di cambiare marcia, tenendo due turni di scrutinio invece di uno, ma le speranze che un candidato frutto del consenso potesse emergere sono svanite nel corso della giornata.

Stamane, Casellati si è fermata a 382 preferenze non riuscendo quindi a rompere lo stallo. Non si è delineato nessun potenziale vincitore, e le astensioni l’hanno fatta da padrone: sono state ben 406. Sergio Mattarella ha ottenuto 46 voti, 38 sono andati a Nino Di Matteo, 8 a Silvio Berlusconi, 7 ad Antonio Tajani e altrettanti a Marta Cartabia. Pier Ferdinando Casini ha incassato 6 voti mentre Mario Draghi ne ha ottenuti 3 ed Elisabetta Belloni 2. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9. In tutto i votanti 530, i presenti 936.