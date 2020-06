In una spirale di violenza che sembra non finire mai, la polizia ha ucciso un altro afroamericano, stavolta ad Atlanta, dove è scoppiata la rabbia. «Non ritengo si sia trattato di un uso giustificato della forza», ha affermato la sindaca Keisha Lance Bottoms, annunciando che il capo della polizia della città, Erika Shields, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito all’accaduto e mentre migliaia di persone sono già scese in strada a manifestare. L’agente che ha sparato ed ucciso Rayshard Brooks è invece stato licenziato, come annunciato dal portavoce della polizia della città, Carlos Campos, alla Cnn. L’altro poliziotto coinvolto nel caso è stato dal canto suo assegnato a lavori d’ufficio. La polizia ha anche reso noti foto e nomi dei due poliziotti, Devin Brosnan, colui che ha sparato, e Garrett Rolfe. «Vogliamo giustizia», ha affermato il legale della famiglia Brooks, Chris Stewart. «Siamo impegnati a trovare un vaccino per il coronavirus, ma non siamo impegnati a trovare un vaccino contro la polizia che spara nel giro di pochi secondi contro un afroamericano», ha evidenziato Stewart.

In piazza da giorni per George Floyd, l’America si ritrova così di fronte a un nuovo caso destinato a scuotere le coscienze e sollevare ulteriori polemiche contro le forze dell’ordine. Il ristorante della catena Wendy’s di Atlanta, fuori dal quale Rayshard Brooks è stato colpito e ucciso dalla polizia, è stato dato alla fiamme. Lo hanno riferito i vigili del fuoco intervenuti sul posto secondo quanto riportato dai media americani. I manifestanti hanno infranto i vetri delle finestre e lanciato fuochi d’artificio all’interno del locale. Sono circa 1.000 le persone che si trovavano nei dintorni di Wendy’s, ma all’interno del ristorante non c’era nessuno. Almeno 36 persone sono state arrestate, come riferito dal portavoce della polizia alla CNN. Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti e chiuso la strada interstatale che portava al ristorante Wendy’s.

«Invece di aiutarlo lo hanno ucciso»

I contorni di quanto accaduto in Georgia sono ancora tutti da definire: le ricostruzioni iniziali non chiariscono i fatti, anzi gettano nuova benzina sul fuoco delle proteste anti-razziste. Raymond Brooks, 27 anni, stava dormendo nella sua auto in un parcheggio di uno dei ristoranti della catena Wendy’s quando la polizia è arrivata sul posto. Dopo essere risultato positivo al test alcolico, Brooks si è ribellato all’arresto da parte degli agenti. A nulla è valso il tentativo di usare il taser: l’uomo è riuscito a divincolarsi dalla presa e mentre scappava è stato colpito alla schiena da tre colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia. Nonostante l’immediato trasporto in ospedale e l’intervento chirurgico, Brooks è morto.

Sul luogo dell’incidente, dopo i video diffusi dai testimoni che hanno fatto il giro del web, si sono radunate decine di persone per chiedere giustizia. «Dormiva in auto e invece di aiutarlo l’hanno ucciso», hanno protestato i manifestanti. Le indagini per chiarire l’accaduto sono in corso. Secondo la polizia, un esame attento dei video ottenuti mostra come Brooks sia stato colpito mentre si allontanava dopo aver strappato il taser agli agenti. Ma la spiegazione difficilmente riuscirà a stemperare le polemiche, anche alla luce del nuovo filmato emerso riguardo a un incidente in South Carolina lo scorso novembre. Anche in questo caso si tratta di un afroamericano: il 28.enne Araine Lamont McCree era all’esterno di un grande magazzino Walmart, ammanettato per presunto taccheggio quando è stato ucciso. Inizialmente - riporta Post and Courier - la polizia aveva dichiarato di aver aperto il fuoco per autodifesa perché era McCree era armato e aveva puntato la pistola contro gli agenti.

Trump posticipa il suo comizio

Intanto, dopo le polemiche dei giorni scorsi, Donald Trump ieri ha cercato di siglare la pace con i militari con un discorso a West Point. E ha fatto marcia indietro sul suo primo comizio post-coronavirus: si terrà il 20 giugno e non più il 19, come precedentemente annunciato. Lo slittamento di un giorno è dovuto alla pioggia di critiche che ha sommerso il presidente per aver inizialmente scelto la data conosciuta come «Juneteenth», ovvero il giorno in cui si celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti. E per aver optato per l’occasione per Tulsa, in Oklahoma, teatro di uno dei più sanguinosi episodi razzisti della storia d’America con almeno 300 morti. Una scelta evidentemente inopportuna in un momento in cui gli Stati Uniti si trovano di nuovo a fare i conti con il loro passato e la piaga del razzismo. «Sono il presidente che ha fatto di più per gli afroamericani», ha ripetuto però in questi giorni Trump, arrivando anche a gettare dubbi sull’operato di Abraham Lincoln che, a suo dire, avrebbe ottenuto «risultati discutibili». Nel corso di un’intervista a Fox, il tycoon è intervenuto anche sulla polizia e sulla pratica della stretta al collo durante l’arresto, quella che ha ucciso Floyd. Aprendo alla possibilità che il governi ne raccomandi l’abrogazione, Trump è arrivato però a giustificarla definendola una tattica «innocente e perfetta» quando si è uno contro uno, eccessiva quando gli agenti sono due.

Poi il presidente ha difeso la scelta iniziale di tenere il suo primo comizio post-COVID il 19 giugno: «È una celebrazione, come lo sono tutti i miei eventi», ha detto. Per poi però decidere di far slittare il raduno al giorno successivo. Il posticipo è stato annunciato poco prima dell’intervento di Trump all’accademia militare di West Point. Il presidente ha lodato i cadetti e scherzato con loro: «Il 14 giugno è il compleanno dell’esercito, ma anche il mio. Sarà un caso?», ha chiesto ribadendo la sua passione per i militari, nonostante le tensioni delle ultime settimane con il Pentagono sull’ipotesi di usare le truppe per contenere le proteste.

