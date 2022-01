Il partito sovranista e populista Most (Ponte), all’opposizione nel Parlamento di Zagabria, ha consegnato oggi le firme per due referendum, uno diretto a limitare i poteri per adottare misure restrittive in tempo di pandemia, l’altro per l’abolizione dei certificati COVID europei.

Le scatole con 410 mila firme per ognuna delle due iniziative sono state consegnate al Parlamento, che ora dovrà iniziare la procedura di verifica della validità delle firme e decidere se inviare o meno alla Corte costituzionale i quesiti per confermare la loro conformità alla Costituzione. Le firme sono state raccolte a dicembre, nel lasso di 14 giorni previsto dalla legge, e il minimo richiesto era del 10% di tutti gli aventi diritto al voto, ovvero un minimo di 368 mila firme valide.

Il primo quesito mira ad emendare la Costituzione per obbligare il Parlamento a dichiarare lo stato di emergenza in caso di pandemia, con una clausola che limiterebbe al tempo stesso i poteri del governo nell’imporre misure restrittive che limitino le libertà e i diritti fondamentali e civili dei cittadini. In Croazia, per la pandemia di coronavirus, non è stato proclamato lo stato di emergenza, con il Parlamento che ha autorizzato l’Unità di crisi della Protezione civile, organo dell’esecutivo, a gestire l’emergenza e a decidere sulle misure di prevenzione, incluse le varie limitazioni che possono essere viste come restrizioni dei diritti umani.

I promotori del referendum sostengono che in questo modo sono stati violati i diritti fondamentali dei cittadini, mentre la norma costituzionale proposta imporrebbe l’obbligo di una maggioranza qualificata di due terzi del Parlamento per misure di tale carattere. Il secondo quesito ha invece l’obiettivo di abolire l’obbligo dei certificati COVID, in vigore in Croazia da novembre per accedere alle istituzioni e enti pubblici.

«Quando abbiamo iniziato a raccogliere le firme contro di noi erano tutti, dal governo di centro destra all’opposizione di centrosinistra, e alla maggior parte dei media, ma ce l’abbiamo fatta grazie all’appoggio dei cittadini perché queste iniziative sono nell’interesse primario della salute e della vita di tutti», ha detto oggi uno degli esponenti del partito Most, Nino Raspudić.

