Sono oltre due milioni le ragazze afghane cui oggi viene negato l’accesso al sistema educativo in Afghanistan, dopo che i talebani hanno vietato loro la presenza a scuola a partire dalla secondaria. Lo riporta Tolo News. Inoltre, aggiunge il sito della tv afghana, anche oltre il 50% delle bambine non ha accesso all’educazione primaria, pur se non esiste un divieto formale.

«L’UNICEF continuerà a sostenere la piena realizzazione dei diritti delle ragazze e delle donne in Afghanistan» e «ribadisce che le donne e le ragazze sono vitali per il futuro dell’Afghanistan», ha dichiarato Salam Al-Janabi dell’Unicef, in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze.

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guteress, alla vigilia del G20 straordinario sull’Afghanistan, ha dichiarato che «i talebani hanno tradito le loro promesse» sui diritti delle donne. «Sono particolarmente allarmato nel vedere le promesse fatte alle donne e alle ragazze afghane dai talebani che vengono tradite. Faccio un forte appello ai talebani a mantenere le loro promesse alle donne e alle ragazze e a rispettare i loro obblighi derivanti dal diritto umanitario internazionale», ha aggiunto.

Martedì incontro UE-talebani

I talebani incontreranno domani una delegazione dell’UE a Doha, dopo aver tenuto colloqui con gli Stati Uniti nel fine settimana, per la prima volta dal ritiro americano da Kabul. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri dei sedicenti studenti coranici, Amir Khan Muttaqi. L’incontro sarà uno «scambio informale, a livello tecnico e non costituisce alcun riconoscimento del governo ad interim». Lo spiega all’Ansa una portavoce della commissione UE. L’incontro, si spiega, permette all’UE di «affrontare temi come la necessità di un governo inclusivo in Afghanistan, corridoi per gli afghani che vogliono lasciare il Paese, l’accesso agli aiuti umanitari, la tutela dei diritti umani, inclusi quelli delle donne e delle minoranze e la necessità di evitare che i terroristi usino il suolo afghano per minacciare Paesi terzi».

