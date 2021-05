Undici giorni e più di 250 vittime (troppe delle quali minorenni) dopo è arrivato il cessate il fuoco tanto atteso tra Israele e la Striscia di Gaza. Nella notte su venerdì sono cessati i raid, i razzi, le sirene, i mortai, ma non è sparita la rabbia, lasciando le strade di Gaza e di Israele lastricate di macerie. Tante quelle generate dall’abbattimento di palazzi e altre strutture, ma molte anche quelle della società israeliana, che si è scoperta più fragile e divisa di quello che pensava.

Le preoccupazioni

Gli scontri interetnici tra arabi ed ebrei, tutti israeliani, rappresentano un campanello d’allarme ancora più serio per il Paese che non i mortali razzi da Gaza o le minacce di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese. Se, come prevedibile, dal punto di vista bellico Israele ha inflitto...