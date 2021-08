Un boato ieri ha scosso la popolazione nella capitale per un attacco Usa con un drone che ha colpito un’auto «con diversi kamikaze» pronti a colpire di nuovo l’aeroporto della città, cuore del dramma degli afghani in fuga dai talebani.

Inizialmente, il raid americano era stato segnalato come un possibile evento separato rispetto a un razzo che ha colpito un edificio a nord-ovest dell’aeroporto di Kabul. I due incidenti si sono rivelati essere lo stesso episodio, secondo l’Associated Press.

«Le forze americane hanno condotto un raid di autodifesa contro un veicolo a Kabul, eliminando un’imminente minaccia dell’Isis-K all’aeroporto», ha spiegato il Pentagono, sottolineando di ritenere «che l’obiettivo sia stato colpito». La Difesa Usa ha parlato di «significative esplosioni secondarie dal veicolo» a testimonianza della presenza «di una rilevante quantità di materiale esplosivo», aggiungendo però di non avere indicazioni di vittime civili.

Il fumo nero che si è levato nel cielo della capitale afghana ha ricordato che nessuno è al sicuro in città. Sabato sera il presidente Usa Joe Biden aveva parlato di «un attacco molto probabile nelle prossime 24-36 ore». Mentre l’ambasciata americana a Kabul ha messo in guardia i propri cittadini per una «minaccia specifica e credibile vicino all’aeroporto».