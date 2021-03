In risposta a domande dell’accusa, Rajoy - presidente del governo tra il 2011 e il 2018 - ha respinto le accuse, dirette nei suoi confronti in particolare dall’ex tesoriere del partito e principale imputato nel processo Luis Bárcenas, riguardo a un suo presunto coinvolgimento in operazioni illecite del PP, definendo «delirante» e «vergognosa» la situazione che sta vivendo per questo processo.