I dati sulla diffusione del coronavirus di martedì 24 marzo diffusi dalla Protezione civile italiana registrano per il terzo giorno consecutivo un rallentamento della crescita nel numero di contagi, mentre il numero di vittime cresce leggermente rispetto a lunedì. Le persone attualmente positive in Italia sono 54.030, ovvero 3.612 persone in più rispetto a lunedì. La crescita dei contagi da un giorno all’altro è dunque del 7,2%, più bassa della crescita registrata tra domenica e lunedì (+8,1%). Le vittime registrate nel bollettino sono invece 743, che portano il totale delle vittime in Italia a 6.820. Nella giornata di lunedì i morti erano invece stati 601.