Quattro minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, italiani e residenti a Gallarate (Varese) sono stati sottoposti a custodia cautelare in comunità per rapina e lesioni aggravate in concorso, su decisione del Tribunale per i Minorenni di Milano. Lo riportano la Prealpina, e le pagine locali del Giorno e del Corriere della Sera.