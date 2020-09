«Datemi i soldi o vi contagio con il coronavirus». Un uomo negli scorsi giorni ha minacciato di infettare con la COVID-19, con tanto di colpi di tosse, i cassieri di una banca alla periferia di Torino. Secondo i media locali, il 62.enne, indossando una mascherina e brandendo un bastone ortopedico, ha rapinato la banca, fingendo di essere malato. L’uomo si è fatto consegnare contanti per 4.200 euro. Gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo piemontese hanno rintracciato il 62.enne e lo hanno arrestato. Nella sua abitazione, non lontana dall’istituto bancario, sono state rinvenuti la refurtiva, l’abbigliamento usato per la rapina, una pistola giocattolo e delle manette.