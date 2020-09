Non si è fatta attendere la risposta del regime bielorusso all’ennesima domenica di onda bianco-rossa nelle strade del Paese. Al di là dei fermi, ben 633 stando ai dati forniti dal ministero dell’Interno, si registra anche la sparizione di Maria Kolesnikova, l’ultima delle tre ragazze di ferro ad aver sfidato Alexander Lukashenko alle urne non ancora finita in esilio, volente o nolente.

«Forse spinta fuori dall’auto»

Le autorità bielorusse sostengono che Maria Kolesnikova non abbia attraversato il confine con l’Ucraina forse perché «spinta fuori» dalla Bmw su cui viaggiava con altri due dissidenti, Ivan Kravtsov e Anton Rodnenkov, che hanno invece raggiunto l’Ucraina. Secondo il portavoce del Comitato statale di frontiera, Anton Bychkovsky, durante il passaggio del confine, nonostante auto e viaggiatori avessero già superato i controlli delle guardie di frontiera bielorusse, l’auto avrebbe improvvisamente accelerato e Kolesnikova si sarebbe «trovata fuori dal veicolo», forse dopo essere stata «spinta fuori» dall’auto che ha poi raggiunto il confine ucraino.

Perse le tracce

Dei tre dissidenti si era persa ieri ogni traccia. Alcuni testimoni riferivano che Kolesnikova era stata costretta a entrare in un pullmino scuro da uomini vestiti in abiti civili neri e a volto coperto. Diversi osservatori sospettano che si sia trattato di un’operazione dei servizi segreti di Minsk. Secondo una fonte citata dall’agenzia Interfax, Maria Kolesnikova non ha attraversato la frontiera ucraina perché durante «il tentativo di deportazione di fatto» all’estero contro la sua volontà ha strappato il suo passaporto.

Tutti e tre, Kolesnikova, Rodnenkov e Kravtsov, secondo le modalità stabilite hanno passato il controllo di frontiera oggi dopo le 4 del mattino», ha detto Bychkovsky alla testata online Tut.by. «Là - ha spiegato il funzionario bielorusso - abbiamo delle particolarità per il passaggio della frontiera di Stato: tra i punti di controllo, il nostro e quello contiguo, ci sono 13 chilometri, e dal nostro punto di controllo fino alla frontiera di Stato ucraina ci sono ben sei chilometri, compreso un centro abitato che si chiama Aleksandrovka. A questo proposito, nel nostro territorio tra il punto di passaggio in cui avviene il controllo e la linea di confine sono state dislocate pattuglie di guardie supplementari». Secondo Bychkovsky, «dopo l’iter, il mezzo di trasporto, una Bmw con a bordo Rodnenkov, Kolesnikova e Kravtsov si muoveva verso la frontiera di Stato dal punto di passaggio», ma «dopo aver visto un militare degli organi del servizio di frontiera, l’auto ha bruscamente accelerato creando un pericolo per la vita del militare».

Secondo il portavoce del Comitato di frontiera della Bielorussia, «il mezzo di trasporto ha lasciato il territorio bielorusso», ma senza Kolesnikova, che, a suo dire, «si è trovata fuori dal mezzo di trasporto, a quanto pare spinta fuori dall’auto». Bychkovsky ha precisato che «Kolesnikova è stata fermata, Rodnenkov e Kravtsov si sono trovati in territorio ucraino» e «in questo momento è in corso un’indagine».

Chi è Kolesnikova

Kolesnikova, già capo della campagna elettorale del candidato (non ammesso) Viktor Babariko nonché alleata di Svetlana Tikhanovskaya, ieri aveva preso parte alle manifestazioni ed era un membro di spicco del Consiglio di Coordinamento dell’Opposizione.

