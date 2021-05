(Aggiornato alle 08.06) Il board di Microsoft decise nel 2020 che Bill Gates doveva dimettersi. La decisione fu presa in seguito a un’indagine sui rapporti sentimentali che Gates avrebbe avuto per anni con una dipendente dell’azienda, rapporti ritenuti inappropriati. Lo riporta il Wall Street Journal.

Il consiglio di amministrazione di Microsoft, racconta il WSJ, arruolò alla fine del 2019 uno studio legale per indagare su Gates, dopo che una dipendente sostenne in una lettera di aver avuto per anni una relazione sessuale col fondatore della società. Durante l’inchiesta alcuni membri del board ritennero che non era più appropriato per Gates farne parte. Gates, stando al WSJ, diede le dimissioni prima del completamento dell’inchiesta.