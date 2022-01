Una persona non identificata è entrata in Corea del Nord via terra dal Sud il giorno di Capodanno, secondo quanto riferito oggi dall’esercito sudcoreano, un attraversamento estremamente raro del confine ultra-fortificato che separa i due Paesi dal 1953.

Anni di repressione e povertà in Corea del Nord hanno portato più di 30.000 persone a fuggire al Sud nei decenni successivi alla guerra di Corea (1950-1953), ma gli attraversamenti nella direzione opposta sono estremamente rari. La stragrande maggioranza dei nordcoreani che fuggono va prima in Cina per poi dirigersi al Sud. In pochi hanno osato attraversare la Zdc, disseminata di mine e filo spinato e dove la presenza militare è massiccia su entrambi i lati.