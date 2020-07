Il Papa emerito, Benedetto XVI, nel messaggio per i funerali del fratello Georg pubblicato dalla diocesi di Ratisbona, ha ringraziato per i molti messaggi di cordoglio ricevuti da ogni parte del mondo.

«A ognuno dovrei inviare una risposta personale. Purtroppo non ho il tempo e la forza per farlo e posso solo cogliere questa occasione - dice riferendosi al suo messaggio per i funerali - per ringraziare tutti per la loro presenza in queste ore e giorni».