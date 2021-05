Due morti e due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di un attacco di razzi e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un villaggio agricolo vicino alla linea di demarcazione. Sul posto ci sono altri feriti, meno gravi. Secondo l’emittente un razzo ha centrato il capannone. Quando le prime squadre di soccorso sono sopraggiunte sono state colpite da un ulteriore colpo di mortaio. L’attacco dei mortai è ancora in corso. I due uccisi nell’attacco palestinese sono lavoratori stranieri, probabilmente originari della Thailandia, secondo i media locali. Il Magen David Adom, equivalente israeliano della Croce Rossa, ha confermato la loro morte. Ha aggiunto che sul posto ci sono anche un ferito grave e sette feriti in condizioni medie. Nella zona di Beer Sheva un razzo ha danneggiato un’automobile in transito con una persona a bordo, le cui condizioni non sono ancora note. Da Gaza è in corso un duro attacco di razzi diretto verso una decina di località nel sud di Israele.