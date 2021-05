Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong è in caduta incontrollata verso la Terra. La notizia, segnalata da diversi siti internazionali, è stata confermata all’ANSA da Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa. L’esperto, citato dall’agenzia italiana, spiega: «È la seconda volta che accade con questa versione del razzo. La prima era stata nel 2020, quando i frammenti erano caduti su alcuni villaggi dell’Africa occidentale», ma allora la notizia era passata quasi inosservata a causa dell’emergenza COVID-19. Lo stadio principale del razzo, in caduta incontrollata, pesa 20 tonnellate. Secondo Anselmo, «dopo il lancio lo stadio del razzo è stato abbandonato nell’orbita e non dà più segni di vita», si comporta cioè come un «veicolo passivo» e l’unica influenza che subisce è «il freno dell’atmosfera, che lo sta facendo ricadere verso la Terra». L’esperto osserva: «Il rientro è probabile a metà della prossima settimana, con un’incertezza di alcuni giorni». L’astrofisico Jonathan McDowell dell’Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge negli Stati Uniti, citato dall’agenzia tedesca DPA, ha dichiarato che «nel peggiore dei casi sarebbe come un piccolo incidente aereo, ma con abbastanza frammenti e detriti da provocare ingenti danni».