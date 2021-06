«Reciprocità»: la Germania blocca i voli russi

«In linea con la prassi della reciprocità, l’Autorità federale dell’Aviazione non rilascia ulteriori permessi per voli operati dalle compagnie aeree russe fino a quando le autorizzazioni saranno sospese dalla parte russa», dice la nota del ministero dei Trasporti tedesco riportata da Afp. E il comunicato aggiunge che «quando saranno accordate le autorizzazioni dei voli Lufthansa anche i voli delle compagnie russe saranno consentiti».

Parole che pongono fine alle ambiguità della linea ufficiale dei russi, che da giorni continuano ad assicurare di procedere agli stop per ragioni meramente logistiche.

Anche stamattina del resto Lufthansa era stata costretta a cancellare due voli, per Mosca e San Pietroburgo, a causa della negazione del permesso di entrare nel Paese governato da Vladimir Putin, per problemi di rotta. Le compagnie europee, infatti, in linea con quanto deciso dal Consiglio europeo, stanno sistematicamente aggirando la Bielorussia.