«I numeri quest’anno sono insolitamente alti», ha detto la direttrice dell’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Alexandra Bilak, sostenendo che l’aumento degli sfollati interni è stato «senza precedenti»: il numero è ora più del doppio dei circa 26 milioni di persone che sono fuggite oltre i confini come rifugiati.

Secondo Bilak, è preoccupante che queste cifre siano state registrate sullo sfondo della pandemia. Inoltre, sostiene, tenendo conto del fatto che le restrizioni hanno ostacolato la raccolta dei dati e «meno persone hanno cercato rifugi di emergenza per paura del contagio», le cifre reali potrebbero essere ancora più alte.

Il rapporto ha rilevato che tre quarti delle persone che sono fuggite all’interno del proprio Paese lo scorso anno è stato vittima di disastri naturali, in particolare quelli legati a condizioni meteorologiche estreme. Cicloni intensi, piogge monsoniche e inondazioni hanno colpito aree altamente esposte e densamente popolate in Asia e nel Pacifico, mentre la stagione degli uragani atlantici «è stata la più attiva mai registrata», ha sottolineato. «Le estese stagioni delle piogge in tutto il Medio Oriente e nell’Africa subsahariana hanno sradicato altri milioni di persone».