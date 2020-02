I dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese portano il conteggio totale delle morti a 259 e quello dei contagiati accertati a quota 11.374. Un nuovo caso è stato confermato anche in Spagna, portando i contagi in Europa a quota 22 (7 in Germania, 6 in Francia, 2 in Italia, 2 in Russia, 2 nel Regno Unito, 1 in Finlandia, 1 in Svezia e 1 appunto in Spagna). Secondo El Pais, il contagiato sarebbe un turista tedesco in vacanza a La Gomera, nelle Canarie.