(Aggiornato alle 13.45) Sono iniziati stamattina i lavori della due giorni del Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund per la ripresa economica e il bilancio pluriennale dell’Ue per il 2021-2027. La riunione prende il via con una discussione con il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli.

Dal canto suo la premier finlandese Sanna Marin spinge affinché il sostegno finanziario europeo basato sulle sovvenzioni sia ridotto e che la relazione tra prestiti e sovvenzioni sia più equilibrata rispetto all’attuale proposta. «Sarebbe preferibile meno della metà in sovvenzioni. Non avremmo creato un pacchetto con tutte sovvenzioni», ha detto Marin in una conferenza stampa per i giornalisti finlandesi stando ai media internazionali. «Gli obiettivi primari della Finlandia per quanto riguarda il Quadro finanziario pluriennale sono una somma totale moderata, garantendo finanziamenti per lo sviluppo agricolo e che il pacchetto includa il meccanismo dello stato di diritto», ha precisato.