I leader europei hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Lo annuncia il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. All’adozione delle conclusioni è seguito un applauso. Il Recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi. Il vertice straordinario ha battuto tutti i record ed è entrato nel libro dei primati come il più lungo della storia dell’Unione. Iniziato venerdì scorso alle 10, il summit che si è appena concluso ha conquistato il nuovo primato superando quello di quattro giorni e cinque ore e mezzo stabilito nel 2000 dal vertice Ue di Nizza. Il vertice sul Recovery fund è infatti iniziato quattro giorni fa e non è si è ancora ufficialmente concluso.

L’accordo raggiunto sul Recovery fund e il bilancio 2021-2027 rappresenta una «tappa storica» per l’Unione. «L’Europa ha ora la possibilità di uscire più forte dalla crisi» con una dotazione finanziaria di 1.800 miliardi, «un pacchetto senza precedenti», tra bilancio e Recovery fund. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del vertice europeo.

Numerosi i commenti positivi dei leader europei sull’accordo trovato. «Giornata storica per l’Europa!», ha ad esempio scritto il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter. «Sono le sei del mattino: siamo all’alba di un vertice lunghissimo. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo», ha dal canto suo detto il premier italiano Giuseppe Conte in conferenza stampa. «Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre», ha aggiunto.