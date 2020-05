Secondo anticipazioni raccolte dall’agenzia tedesca DPA, 500 miliardi saranno versati come aiuti a fondo perduto e 250 miliardi come prestiti.

All’Italia saranno destinati 172,7 miliardi di euro, la quota più alta destinata a un singolo Paese, scrive l’agenzia italiana ANSA, che citando fonti bene informate e parla di 81,807 miliardi versati come aiuti a fondo perduto e 90,938 miliardi come prestiti.

Terza in ordine di grandezza per la quota proposta per singolo Paese è la Polonia, con 63,8 miliardi di euro, di cui 37,693 di aiuti e 26,146 di prestiti. Per la Francia sono previsti 38,7 miliardi, mentre per la Germania 28,8, in entrambe i casi solo di aiuti a fondo perduto.