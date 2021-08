L’esercito americano in Afghanistan ha dispiegato tre elicotteri per recuperare ieri sera i 169 americani che non sono riusciti a raggiungere l’aeroporto di Kabul. I tre mezzi da trasporto Chinook hanno lasciato il perimetro sicuro dell’aeroporto per raggiungere un hotel vicino, il Baron, e prendere i cittadini americani, ha riferito il portavoce del Pentagono John Kirby.

È stata la prima uscita dell’esercito Usa dallo scalo per soccorrere gli americani che desiderano lasciare il Paese.

I 169 americani dovevano inizialmente raggiungere l’aeroporto a piedi, ma la folla fuori dalla struttura ha reso difficile l’accesso, causando preoccupazione tra i funzionari statunitensi. «I comandanti hanno quindi preso l’iniziativa di inviare questi elicotteri per recuperarli».

L’ambasciata: «Non andate in aeroporto»

Intanto, l’ambasciata USA in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza consigliando ai cittadini americani di evitare di recarsi all’aeroporto di Kabul. Nel suo avviso sul proprio sito web, l’ambasciata ha avvertito di «potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli» dell’aeroporto.

«Stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo», ha affermato.

L’ambasciata USA ha dichiarato che tutti i cittadini statunitensi in Afghanistan che non hanno ancora compilato un modulo di richiesta di assistenza per il rimpatrio «dovrebbero farlo il prima possibile». «Non chiamare l’ambasciata americana a Kabul per dettagli o aggiornamenti sul volo. Questo modulo è l’unico modo per comunicare interesse per le opzioni di volo», si legge nella comunicazione.

Testimoni affermano che all’aeroporto c’è ancora il caos, mentre la folla tenta di raggiungere un volo di evacuazione. I talebani hanno dichiarato di non essere responsabili della situazione allo scalo, e hanno accusato le potenze occidentali per non avere un piano di evacuazione migliore.

