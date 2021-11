La crescita è da mettere in relazione al rafforzamento dei controlli, moltiplicati 14 volte tra il 2019 e il 2021. Due anni fa, nel 2019, erano stati scoperti 10.778 illeciti per 969.450,68 euro; nel 2020 gli «irregolari» riscontrati sono stati invece 18.131, per 5.614.247,80 euro. Nel 2021, infine, i destinatari di reddito controllati sono stati 156.822 per ben 41.359.042,02 percepiti illegalmente.