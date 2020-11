Uber e la rivale Lyft vincono un importante referendum in California, secondo le proiezioni dei media Usa: i loro autisti possono continuare a essere considerati dei liberi professionisti che prestano la loro opera all’azienda e non dei dipendenti veri e propri.

Al referendum - Proposition 22 - è infatti stata approvata la misura che esenta le società della ‘gig economy’ (economia a prestazione) dall’applicare la legge statale per i loro lavoratori. «Gli elettori della California hanno votato per non eliminare il lavoro indipendente ma per renderlo migliore», afferma Uber.