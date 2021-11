La crisi dei migranti non accenna a vedere la luce in fondo al tunnel mentre l’UE, allargando la sua tela diplomatica sui Paesi d’origine dei richiedenti asilo, prova ad accerchiare il dittatore Alexandr Lukashenko togliendogli l’arma che ha posto sul tavolo dell’Europa: le persone.

Le compagnie di bandiera di Turchia e Iraq hanno infatti annunciato lo stop ai voli per Minsk per yemeniti, siriani e iracheni. «Le compagnie aeree che non cooperano potrebbero essere inserite nella lista nera», avverte l’UE che, nel Consiglio Affari Esteri di lunedì, potrebbe dare il via al quadro sanzionatorio contro Minsk.