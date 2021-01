È iniziata attorno alle 18.15 l’attesa conferenza stampa di Matteo Renzi (inizialmente prevista alle 17.30) all’ indomani del Consiglio dei ministri , in cui il leader di Italia Viva ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. «È molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello di risolvere i problemi, non nasconderli», ha detto Renzi poco fa.

«Se serve dimettersi per affermare la verità, allora ci si dimette». «Noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show», ha continuato Renzi. «Nell’affermare fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica e nel ruolo istituzionale che ricopre, pensiamo che si debbano affrontare tre punti cardine».