Renzi salirà al Colle, si decide la crisi

Salto che per Italia Viva non si dovrebbe fare con «incoerenti che hanno cambiato posizione politica per mantenere una poltrona o conquistarla». Un’ombra si addensa sul Conte ter e sulla operazione ‘costruttori’, necessaria a dargli vita ridimensionando Italia Viva. Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, nella notte costruttore e ora non più, ci ha ripensato ed il perché lo spiega l’Europeista Ricardo Merlo: «È una operazione politica fatta apposta per delegittimare il nostro nuovo gruppo». Lo stesso Vitali, che ora chiede scusa a Giuseppe Conte, candidamente ha infatti dichiarato che sosteneva il Conte ter temendo il voto. Ma lo hanno convinto Silvio Berlusconi (che pensa alle larghe intese) e Matteo Salvini (pronto a parlare con tutti purché si riformino fisco e giustizia).