Maxim Solopov, inviato speciale in Bielorussia della testata indipendente russa Meduza (con sede in Lettonia), è scomparso da 12 ore, nessuno è in grado di mettersi in contatto con lui e, stando a quanto denuncia un altro media russo, Daily Storm, è stato picchiato dalle forze di sicurezza bielorusse mentre stava documentando i feroci scontri a Minsk.