L’ong Reporter senza frontiere (Rsf) ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden «un piano speciale per l’evacuazione dei giornalisti afgani». «Stiamo ricevendo decine e decine di richieste urgenti di evacuazione», ha affermato in una nota Christophe Deloire, segretario generale di Rsf. «Il nostro problema oggi non è ottenere visti o posti sui voli, è far sì che queste persone abbiano accesso agli aerei».