Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la richiesta per la detenzione domiciliare avanzata dall’ex terrorista dei PAC (Proletari armati per il comunismo) Cesare Battisti, attraverso il suo legale, Davide Steccanella. Nei confronti di Battisti, che quindi non beneficerà di alcuna misura alternativa, sarebbe stata disposta una diversa soluzione nel carcere di Oristano, dove è detenuto dal gennaio 2019. Battisti - che a quanto riferisce l’avvocato ha alcune patologie e rientra nella categoria degli over 65 - aveva avanzato la richiesta per scongiurare il rischio di contagio dalla Covid-19.