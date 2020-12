Altra sconfitta per Donald Trump nell’offensiva per ribaltare l’esito delle elezioni: la Corte suprema, nonostante la maggioranza conservatrice cementata dallo stesso presidente uscente, ha respinto il ricorso dei repubblicani di bloccare la certificazione del voto in Pennsylvania, dove ha vinto Joe Biden. Nel ricorso si sosteneva che l’allargamento del voto per posta è illegale in base alla legge statale.