Pescata dai media nella seconda casa di campagna, a dispetto della raccomandazione data da lei stessa alla popolazione scozzese di restare nell’abitazione principale e di non spostarsi, nel rispetto delle precauzioni contro la diffusione della Covid-19 imposte del resto attraverso il lockdown da ormai due settimane in tutto il Regno Unito, la dottoressa Calderwood aveva tentato inizialmente di cavarsela con un mea culpa pubblico. E la stessa Sturgeon, pur biasimandone il comportamento, ne aveva accettato le scuse. Ma le contestazioni e le accuse d’incoerenza e irresponsabilità non si sono spente nel mondo politico scozzese, come nell’opinione pubblica.