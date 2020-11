Verso le 2.30 ora svizzera alcuni tweet del candidato democratico Joe Biden e della sua candidata alla vicepresidenza Kamala Harris hanno scatenato una serie di intepretazioni da parte dei commentatori web delle presidenziali USA 2020. Biden, infatti, ha twittato una breve e secca frase: «Stay in line, folks» («Restate in fila, ragazzi»). Un’ora prima, Biden aveva twittato: «Se siete in fila prima che il seggio chiuda, restateci». Ancora prima, la Harris aveva chiesto ai propri elettori di non demordere: «Oggi penso agli avi che, davanti all'ingiustizia e al pericolo, hanno messo in gioco le loro vite e hanno combattuto per i loro diritti. Onorate il loro sacrificio andando a votare prima della chiusura dei seggi». Il pressing dei due candidati dem per una ulteriore mobilitazione della base è stato interpretato da alcuni commentatori come una mancanza di sicurezza. In realtà, le persone rimaste in fila possono votare prima che il seggio chiuda. I figli del presidente, Donald Trump Jr., Eric e Ivanka, hanno twittato messaggi dello stesso tenore, chiamando a raccolta i sostenitori del tycoon. La battaglia è serrata e pare esserci sempre più nervosismo.