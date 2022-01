L’Europa tenta di uscire dalla morsa delle restrizioni anti-COVID, ma i percorsi dei singoli Paesi non sembrano essere allineati. Si va, più o meno, in ordine sparso. Anche se l’evoluzione della Omicron viene letta da molti come meno preoccupante rispetto alle altre varianti.

In Italia, ieri, il Parlamento ha trasformato in legge il cosiddetto “decreto super green pass”: dal 1. febbraio, il certificato verde rilasciato a guariti e vaccinati sarà valido sei mesi. Ciò significa che una volta trascorsi 180 giorni dall’ultima somministrazione o dalla data di guarigione, il pass viene bloccato. Sempre il 1. febbraio scatterà anche l’obbligo di certificato per i negozi. In pratica, per ogni servizio pubblico o privato servirà il pass base (ossia il 3G, quello che si ottiene anche con il tampone),...