L’aereo di Donald Trump si sta sottoponendo a un restyling ma, rassicura l’ex presidente, tornerà a volare entro al fine dell’anno e «sarà usato per i prossimi comizi». Le riparazioni e i lavori sul Boeing 757 del tycoon potrebbero costare fino a 6 milioni di dollari.

Il velivolo, soprannominato Trump Force One, è salito alle cronache durante la campagna elettorale del 2016 trasportando l’allora aspirante alla Casa Bianca in giro per l’America.