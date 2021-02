«Le sparatorie nelle scuole sono reali e gli attentati dell’11 settembre sono assolutamente accaduti»: intervenendo in aula alla Camera del Congresso americano in un clima a dir poco surreale, la controversa deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, seguace delle teorie cospirazioniste di QAnon e trumpiana della prima ora, è stata costretta a fare retromarcia su molte delle sue affermazioni shock.

«Le parole del passato non rappresentano i miei valori», ha detto Greene scusandosi, in attesa del voto con il quale dovrebbe essere rimossa da tutti i suoi incarichi alla Camera, quella dei lavori in commissione.