In Italia, ci sarà lunedì il tagliando alle misure antiCOVID attualmente in vigore, disposte con il decreto legge 52 del 22 aprile. La cabina di regia politica convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi dovrà decidere se, come e da quando modificare le restrizioni, a partire dal coprifuoco, e indicare le date per quei settori la cui ripartenza non è prevista dal decreto. Da lunedì 16 maggio cade l’obbligo di quarantena per chi arriva dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele.