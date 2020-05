Sul sagrato e nella rue du Parvis, in seguito all’incendio del 15 aprile 2019, era stato registrato «un inquinamento da piombo che ha reso necessario chiudere immediatamente la zona», hanno ricordato le tre istituzioni in un comunicato. Ma dopo «il parere favorevole» dell’Agenzia regionale della Salute dell’Ile-de-France, giunto venerdì scorso, il prefetto di Parigi ha autorizzato la riapertura sia del sagrato, sia della strada. Per precauzione, saranno effettuati in entrambi i siti prelievi e pulizie regolari.