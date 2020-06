Doppio fronte per il governo di Boris Johnson alla riapertura oggi del parlamento britannico, riconvocato dopo la tradizionale pausa di fine maggio. Già sotto tiro sulla gestione dell’emergenza coronavirus come sulle accuse di violazione del lockdown del super consigliere Dominic Cummings - e penalizzata dal dimezzamento abbondante negli ultimissimi sondaggi dell’enorme vantaggio di consensi che aveva sull’opposizione laburista -, la compagine conservatrice deve fare i conti con contestazioni diffuse sia sulla decisione d’interrompere il regime precauzionale introdotto per la prima volta in secoli di storia nelle settimane scorse delle sedute e dei voti in videocollegamento per la maggior parte dei deputati; sia sulla misura della quarantena obbligatoria per chi arriva nel Regno Unito dall’estero prevista a partire da lunedì 8 giugno.