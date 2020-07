L’Empire State Building di New York si lascia alle spalle la pandemia di Covid-19 e riapre al pubblico il suo osservatorio dal 20 luglio. Una serrata iniziata oltre quattro mesi fa, quando le misure restrittive per contenere i contagi hanno fatto calare il sipario su tutte le attrazioni della Grande Mela.

Solo 500 persone potranno tornare a godersi la vista il primo giorno e nei giorni successivi, fin quando non si passerà ad una fase con indicazioni meno restrittive. «Riapriremo al mondo questo simbolo di New York universalmente riconosciuto - ha detto Anthony E. Malkin, presidente e amministratore delegato di Empire State Realty Trust - il nostro nuovo osservatorio da 165 milioni di dollari, un segnale che New York è forte e che il nostro futuro è promettente».