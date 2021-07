Le due Coree hanno riaperto a sorpresa la «linea rossa» per le comunicazioni transfrontaliere dirette, 13 mesi dopo la decisione unilaterale di Pyongyang di chiuderla in segno di protesta contro le attività di propaganda anti-nordcoreana particolarmente attiva al confine con il Sud.

Entrambi, ha riferito Park Soo-hyun, segretario per la comunicazione pubblica dell’Ufficio presidenziale di Seul, hanno accettato come primo passo di ripristinare le linee di comunicazione. Moon e Kim hanno condiviso le vedute sull’avanzamento della riconciliazione intercoreana «per recuperare la fiducia reciproca e spingere nuovamente in avanti le relazioni».

Moon e Kim ebbero un primo incontro nel 2018 a Panmunjom, il villaggio nella Zona demilitarizzata (DMZ) che divide la penisola. In seguito, si videro nell’anno per altre due volte, trovando accordi su riduzione delle tensioni militari e costruzione della fiducia reciproca.

Gli ultimi sviluppi potrebbero fornire un impulso per avviare il processo di pace coreano attualmente in stallo, così come il negoziato sulla denuclearizzazione con gli Usa: Seul si è impegnata in una diplomazia attiva con il Nord e per il dialogo tra Pyongyang e Washington, soprattutto dopo l’inaugurazione della nuova amministrazione Usa di Joe Biden.