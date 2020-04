Ricerca, in Belgio il 4,3% ha sviluppato anticorpi

Il 4,3% della popolazione in Belgio ha sviluppato anticorpi contro il coronavirus e l’immunità al Covid-19 della popolazione fiamminga è raddoppiata in due settimane. Sono le conclusioni di uno studio condotto da Sciensano, l’Istituto belga della sanità in collaborazione con la Croce Rossa sessione Fiandre ed il Service du Sang.