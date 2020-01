Un 41.enne di origine brasiliana si è dato fuoco nella sua abitazione, subito dopo aver ricevuto una ordinanza di sfratto esecutivo. È accaduto in una palazzina ad Altopascio (Lucca), dove l’uomo vive in un appartamento al primo piano. Ora è ricoverato in gravissime condizioni. Il 41.enne, prima di cospargersi di liquido infiammabile e darsi fuoco, avrebbe anche aperto il gas della cucina.