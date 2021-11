È appena finita al Tribunale di Tel Aviv la seduta di appello sul ricorso presentato da Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan Biran, contro la prima decisione della Corte favorevole a Aya Biran, zia paterna del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e affidataria della sua tutela.

La sentenza dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni, secondo i legali. «È stata un’udienza molto significativa - ha detto Ronen Dlayahu, avvocato di Peleg - I giudici hanno esaminato i documenti, soppesato i punti ed io spero che sia emesso un verdetto che serva all’interesse del minore per gli anni a venire».

«Sono stati discussi tutti gli aspetti di un eventuale ritorno o meno di Eitan in Italia», ha aggiunto Dlayahu precisando che in dibattimento non è stato sollevata la questione del mandato di arresto nei confronti di Shmuel Peleg, spiccato in Italia.

«Abbiamo affrontato - ha precisato - solo questioni civili nell’ambito della Convenzione dell’Aja». A questo proposito, il portavoce della famiglia Peleg, Gadi Solomon, ha detto che il mandato non è arrivato né in Israele né agli avvocati di parte in Italia e che loro lo hanno appreso solo dai media.

Lo stesso Solomon non ha poi escluso che la vicenda in corso sulla sorte di Eitan arrivi davanti la Corte Suprema. Fino alla sentenza relativa all’appello di oggi, Eitan resterà dunque ancora in Israele. Alla seduta - come previsto - ha partecipato anche il Console italiano in Israele Emanuele Oldani in qualità di «uditore».

